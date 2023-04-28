В Сабинском районе Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на территории Сабинского района Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения за 30 млн рублей. Источником финансирования данного проекта выступают федеральный и республиканский бюджеты. Выполнить работы планируется до 30 ноября текущего года.

Уточняется, что все объекты будут возведены в селе Мингер. Чтобы построить их, подрядчику потребуется приобрести целый перечень необходимых ресурсов:

гибкие, полипропиленовые и напорные трубы;

смеси из тяжелого бетона;

металлические решетки и задвижки;

силовые кабели и др.

Заказчиком работ является ГКУ «Главное управление инженерных сетей», действующее от лица Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На этой неделе также сообщалось, что в пгт Алексеевское построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Исполнителю предстоит возвести:

станцию водоподготовки;

насосные станции I подъема наземного типа;

наружные сети водоснабжения;

наружные сети канализации;

наружные сети электроснабжения;

а также благоустроить и озеленить территорию;

построить ограждения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин