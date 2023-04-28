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В Сабинском районе Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения

03:35, 28.04.2023
В Сабинском районе Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на территории Сабинского района Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения за 30 млн рублей. Источником финансирования данного проекта выступают федеральный и республиканский бюджеты. Выполнить работы планируется до 30 ноября текущего года.

Уточняется, что все объекты будут возведены в селе Мингер. Чтобы построить их, подрядчику потребуется приобрести целый перечень необходимых ресурсов:

  • гибкие, полипропиленовые и напорные трубы;
  • смеси из тяжелого бетона;
  • металлические решетки и задвижки;
  • силовые кабели и др.

Заказчиком работ является ГКУ «Главное управление инженерных сетей», действующее от лица Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На этой неделе также сообщалось, что в пгт Алексеевское построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Исполнителю предстоит возвести:

  • станцию водоподготовки;
  • насосные станции I подъема наземного типа;
  • наружные сети водоснабжения;
  • наружные сети канализации;
  • наружные сети электроснабжения;
  • а также благоустроить и озеленить территорию;
  • построить ограждения.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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