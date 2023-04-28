В Сабинском районе Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения
Как выяснило «Реальное время», на территории Сабинского района Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения за 30 млн рублей. Источником финансирования данного проекта выступают федеральный и республиканский бюджеты. Выполнить работы планируется до 30 ноября текущего года.
Уточняется, что все объекты будут возведены в селе Мингер. Чтобы построить их, подрядчику потребуется приобрести целый перечень необходимых ресурсов:
- гибкие, полипропиленовые и напорные трубы;
- смеси из тяжелого бетона;
- металлические решетки и задвижки;
- силовые кабели и др.
Заказчиком работ является ГКУ «Главное управление инженерных сетей», действующее от лица Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
На этой неделе также сообщалось, что в пгт Алексеевское построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Исполнителю предстоит возвести:
- станцию водоподготовки;
- насосные станции I подъема наземного типа;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети канализации;
- наружные сети электроснабжения;
- а также благоустроить и озеленить территорию;
- построить ограждения.
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