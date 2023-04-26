В Алексеевском районе Татарстана построят новые инженерные сети
Как выяснило «Реальное время», на территории Алексеевского района Татарстана построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Планируется, что средства на эти цели будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Завершить работы, согласно предварительным расчетам, подрядчик должен будет до 30 ноября текущего года.
Уточняется, что инженерные сети будут заменены в самом пгт Алексеевское. Заказчиками данных работ выступают Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства республики, в также ГКУ «Главное управление инженерных сетей». По их условиям, исполнителю предстоит возвести:
- станцию водоподготовки;
- насосные станции I подъема наземного типа;
- наружные сети водоснабжения;
- наружные сети канализации;
- наружные сети электроснабжения;
- благоустроить и озеленить территорию;
- построить ограждения.
В начале апреля сообщалось, что в этом году на территории десяти муниципалитетов Татарстана проведут работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Источником их финансирования выступает республиканский бюджет, из которого планируется выделить 156 млн рублей.
Также в конце марта стало известно, что власти республики выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории.
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