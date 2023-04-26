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В Алексеевском районе Татарстана построят новые инженерные сети

05:35, 26.04.2023
В Алексеевском районе Татарстана построят новые инженерные сети
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», на территории Алексеевского района Татарстана построят новые инженерные системы за 51,5 млн рублей. Планируется, что средства на эти цели будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Завершить работы, согласно предварительным расчетам, подрядчик должен будет до 30 ноября текущего года.

Уточняется, что инженерные сети будут заменены в самом пгт Алексеевское. Заказчиками данных работ выступают Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства республики, в также ГКУ «Главное управление инженерных сетей». По их условиям, исполнителю предстоит возвести:

  • станцию водоподготовки;
  • насосные станции I подъема наземного типа;
  • наружные сети водоснабжения;
  • наружные сети канализации;
  • наружные сети электроснабжения;
  • благоустроить и озеленить территорию;
  • построить ограждения.
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В начале апреля сообщалось, что в этом году на территории десяти муниципалитетов Татарстана проведут работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Источником их финансирования выступает республиканский бюджет, из которого планируется выделить 156 млн рублей.

Также в конце марта стало известно, что власти республики выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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