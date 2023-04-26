Главный тренер БК УНИКС: «Победа далась нам очень тяжело»

Фото: БК УНИКС

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Он отметил, что игра была достаточно непростой.

— Она (победа, — прим.ред.) далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала. Обе команды показали совсем другую игру, по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину. Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится, — цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.

В свою очередь тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль сказал, что в начале матча, обе команды имели равный шанс на успех. Переломным же моментом он считает третью четверть, где его игроки провалили игру.

Фото: vk.com/zenitbasket

— В третьем периоде мы полностью потеряли контроль как в нападении, так и в защите и разрушили игру. Затем мы пытались вернуться, но это оказалось невозможным, потому что преимущество хозяев было слишком большим, — сказал он.

Матч закончился со счетом 78:63. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля. Она начнется в 14:00. В случае победы казанский клуб выйдет в финал турнира.

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Айрат Назипов