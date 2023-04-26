«Паровоз Победы» впервые остановится в Набережных Челнах и Бугульме
С 29 апреля по 5 мая «Паровоз Победы», сформированный на Куйбышевской железной дороге, посетит семь крупнейших станций магистрали. Об этом сообщает Миндортранс республики.
Ретро-состав сделает остановку в Татарстане 30 апреля. В 08:30 он остановится в Бугульме, а в 18:30 — в Набережных Челнах. В этих городах желающие смогут сфотографироваться с военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года и встречи солдат, вернувшихся с фронта, а также посмотреть праздничный концерт. На станциях пройдет и акция «Георгиевская лента».
Общая протяженность праздничного тура составит порядка 2,5 тысячи км. Во главе «Паровоза Победы» — действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». В состав включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны Бессмертного полка.
В октябре прошлого года в Казань прибыл мемориальный состав «Поезда Победы». Приезд был посвящен 80-летию Волжской рокады.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым