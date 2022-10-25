В Казань прибыл «Поезд Победы», посвященный 80-летию Волжской рокады

Фото: кадр видео/ТНВ

25 октября в Казань прибыл мемориальный состав «Поезда Победы», который посвящен 80-летию Волжской рокады. Поезд следует по маршруту Нижний Новгород — Ульяновск, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Волжскую рокаду называют главной артерией Сталинградского фронта. Во главе состава легендарный паровоз Л-0693, который носил официальное название «Победа». Такие паровозы провозили по Волжской рокаде боеприпасы, продовольствие и военную технику. Всего за 184 дня на Сталинградский фронд было доставлено более 200 тысяч вагонов.

Почтить память строителей-героев, а еще встретить «Поезд Победы» на казанском перроне собрались ветераны тыла, железнодорожники-военные.

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Маргарита Головатенко