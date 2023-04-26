В Татарстане запустят дополнительные пригородные поезда на майские праздники
Во время майских праздник для татарстанцев временно введут дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Содружество».
Дополнительные пригородные поезда вводятся 1 и 9 мая по маршруту Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны, а 8 и 9 мая будут курсировать дополнительные электрички по маршруту Казань — Йошкар-Ола — Казань.
— 30 апреля и 7 мая пригородные поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны и Ижевск — Кез — Ижевск выводятся из расписания, — сказано в сообщении.
Кроме того, в компании обещали увеличить составность пригородных поездов по следующим маршрутам:
- Казань — Кизнер — Ижевск;
- Ижевск — Кизнер — Казань;
- Казань — Нижний Новгород — Казань;
- Казань — Сосновка — Казань;
- Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.
Отметим, что гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. По рассказам председателя Комитета республики по туризму Сергея Иванова, такой «ажиотажный спрос» в республике фиксируют в последние годы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым