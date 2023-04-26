В Татарстане запустят дополнительные пригородные поезда на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Во время майских праздник для татарстанцев временно введут дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Содружество».

Дополнительные пригородные поезда вводятся 1 и 9 мая по маршруту Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны, а 8 и 9 мая будут курсировать дополнительные электрички по маршруту Казань — Йошкар-Ола — Казань.

— 30 апреля и 7 мая пригородные поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны и Ижевск — Кез — Ижевск выводятся из расписания, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Кроме того, в компании обещали увеличить составность пригородных поездов по следующим маршрутам:

Казань — Кизнер — Ижевск;

Ижевск — Кизнер — Казань;

Казань — Нижний Новгород — Казань;

Казань — Сосновка — Казань;

Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.

Отметим, что гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. По рассказам председателя Комитета республики по туризму Сергея Иванова, такой «ажиотажный спрос» в республике фиксируют в последние годы.



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Айрат Назипов