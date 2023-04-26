Главу автобронетанковой службы Южного военного округа заподозрили в хищении деталей для танков
Начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александра Денисова подозревают в хищении деталей для танков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление Южного окружного военного суда.
В материалах дела сказано, что Денисов совершил хищение в особо крупном размере. На него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).
Как пишет издание «Коммерсантъ», по версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на сумму 20,5 миллиона рублей.
Месяц назад на заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело. Генерал-майора заподозрили в получении взяток и превышении должностных полномочий.
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