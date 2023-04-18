В Госдуме подготовили поправки о штрафах для проигнорировавших предписание иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила поправки об административной ответственности за невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Сегодня эти поправки рассмотрят на заседании

Так, сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

В Федеральный Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» предлагается:

ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку государства;

закрепить за Министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов;

соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.

Фото: duma.gov.ru

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах:

на граждан в размере до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц до 100 тысяч рублей;

на юридических лиц до 300 тысяч рублей.

— Важно устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы, — объяснил Пискарев.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России.



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Илина Хакимова