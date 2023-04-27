Юрист: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения будь то праздничные дни или обычные будни. Об этом «Реальному времени» рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, который получает оклад:

— Проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату, — сказал он.

Как подчеркнул специалист, в случае увольнения работника по собственному желанию, он должен предупредить работодателя за 2 недели. Выходные, праздничные дни учитываются в этом сроке, отметил он.

— По договоренности с работодателем, срок окончания трудового договора может быть больше или меньше двух недель. Также есть отдельные случаи: есть ситуации, когда работодатель должен уволить работника в день, указанный в заявлении, или на испытательном сроке работник должен предупредить за три дня, — рассказал Южалин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце марта сообщалось, что 22% жителей Татарстана испытывают страх увольнения. В целом по России такой показатель находится на этой же отметке — 22%.

В большей степени таким мыслям подвержены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» — 29% рассказали об угрозе увольнения, «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), «Финансы, бухгалтерия» (25%).



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Максим Кокунин