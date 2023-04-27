Юрист: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения
Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения будь то праздничные дни или обычные будни. Об этом «Реальному времени» рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
По его словам, чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, который получает оклад:
— Проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату, — сказал он.
Как подчеркнул специалист, в случае увольнения работника по собственному желанию, он должен предупредить работодателя за 2 недели. Выходные, праздничные дни учитываются в этом сроке, отметил он.
— По договоренности с работодателем, срок окончания трудового договора может быть больше или меньше двух недель. Также есть отдельные случаи: есть ситуации, когда работодатель должен уволить работника в день, указанный в заявлении, или на испытательном сроке работник должен предупредить за три дня, — рассказал Южалин.
Напомним, в конце марта сообщалось, что 22% жителей Татарстана испытывают страх увольнения. В целом по России такой показатель находится на этой же отметке — 22%.
В большей степени таким мыслям подвержены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» — 29% рассказали об угрозе увольнения, «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), «Финансы, бухгалтерия» (25%).
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