Исследование: 22% татарстанцев испытывают страх увольнения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работодатель может уволить их с текущего места работы — так считают 22% татарстанцев. В Приволжском федеральном округе такие мысли одолевают 22% респондентов. В России этот показатель находится на этой же отметке — 22%. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

В большей степени таким мыслям подвержены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» — 29% рассказали об угрозе увольнения, «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), «Финансы, бухгалтерия» (25%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В том, что начальство не собирается увольнять их с работы, наверняка уверены 74% трудоустроенных татарстанцев. Среди соискателей ПФО такой позиции придерживаются 70%, по России — 68%.

Также выяснилось, что наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).

Еще 5% соискателей из Татарстана, которые на момент опроса были трудоустроены, не смогли дать четкого ответа и оценить реальность угрозы увольнения.

16 марта в результате исследования hh.ru выяснилось, что 65% татарстанцев уволились с предыдущего места работы из-за разочарования в зарплатных ожиданиях. Некоторые респонденты признались, что решили сменить место трудовой деятельности из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе и сложности в отношениях с начальством.

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Антон Гаврилов