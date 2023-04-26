«Применение законов — процесс творческий»: в Верховном суде Татарстана открыли выставку картин судей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Атриум Верховного суда Татарстана на время стал еще и картинной галереей. Сегодня там открылась выставка художественных работ судей республики. Посетить ее можно будет до 19 мая.



— Это раскрытие вашего таланта и видения окружающей среды. Оно разное, но вы отражаете его в своих работах, и они должны быть доступны. Чтобы люди видели, что судьи — это не просто «сухари», которые применяют законы. Даже применение законов — процесс творческий. Очень творческий, нужно умение быть публичным, умение вести процесс, умение мотивировать судебные решения, — обратился к судьям-художникам глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на открытии.

Фото: пресс-служба Верховного суда РТ

«Мы выплескиваем свои эмоции на холст, которые иногда невозможно выплеснуть в зале судебного заседания», — подтвердила, представляя свои живописные работы, судья уголовной коллегии Верховного суда РТ Елена Селиваненко.

Бывший председатель Зеленодольского горсуда Андрей Николаев заметил, что для него эта выставка — уже пятая. Первая прошла в стенах республиканского суда в 2020-м по инициативе Гилазова. В разговоре с «Реальным временем» Николаев уточнил — рисовать профессионально он не учился, но кое-что в детстве успел перенять у своего деда. Для новой выставки написал свой шуточный автопортрет. «Жизнь после отставки продолжается. Есть много дел в отставке, кроме того, чтобы охранять свой диван», — поделился этот судья-художник с первыми посетителями экспозиции.

Фото: пресс-служба Верховного суда РТ

Всего на выставке «Палитра» представлены работы девяти авторов, в том числе пяти действующих судей Верховного суда РТ и их коллеги Лены Валиевой, скончавшейся в марте этого года.

Все знают музыку Чайковского и работавших в разных жанрах художников Врубеля и Кандинского. Но мало кто знает, что все эти люди получали юридическое образование и что автор теоремы Ферма даже работал главным судьей парламентского суда Тулузы, рассказала собравшимся мировой судья в отставке Ольга Новожилова из Набережных Челнов. Рисовать она начала после 33 лет юридической работы.

«Когда я пошла в отставку — я поняла, нужно чем-то заниматься. Обратилась к преподавателю худграфа в пединституте, через два года она мне сказала — больше не сможем заниматься, поскольку вы освоили все 4 курса худграфа. Я стала искать дальше и пошла в Камский институт искусств и дизайна», — вспоминает Новожилова, для которой эта выставка — уже четвертая в текущем году. В январе ее работы экспонировались в Набережночелнинском суде, затем выставлялись в челнинском ДК «Энергетик», потом — в казанском Доме дружбы народов. Для выставки «Палитра» были отобраны ее акварельные работы.