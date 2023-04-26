В Татарстане руководство фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 47 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане руководство фирмы ООО «Строй-Ком» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на более чем 46,9 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что трое подозреваемых из числа руководства проводили финансовые махинации в 2017—2020 годах. Они вносили в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами, уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане следователи устанавливают дополнительные обстоятельства преступления, совершенного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — свыше 167 млн рублей.



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Маргарита Головатенко