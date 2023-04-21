В Татарстане устанавливают дополнительные обстоятельства уклонения от уплаты налогов на 167 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане следователи устанавливают дополнительные обстоятельства преступления, совершенного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) руководством ООО «Бирхоп», ООО «Шагар» и ООО «Авентура», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Совместно с УЭБиПК МВД по РТ следователи установили организацию, которая имеет отношение к одному из подозреваемых через его супругу — учредителя и руководителя этой организации.

В ходе обыска изъяли компьютерную технику. Информация в ней может быть полезна для установления объективных обстоятельств преступления. Сейчас проводится ее изучение и анализ. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководство коммерческих предприятий подозревается в том, что в 2017—2019 годах представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с семью «техническими» контрагентами, в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 167 млн рублей.

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Дио-Логистик». По версии следствия, с 2017 по 2018 год неустановленное лицо вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

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Маргарита Головатенко