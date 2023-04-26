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В Зеленодольске погиб рабочий — возбуждено уголовное дело

13:11, 26.04.2023
В Зеленодольске погиб рабочий — возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СК России по Татарстану

В Зеленодольске 25 апреля погиб 39-летний рабочий. По факту случившегося в Татарстане возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Рабочий был сотрудником субподрядной организации и ремонтировал лифт в магазине. На него опустилась платформа лифта. Травмы оказались смертельными.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В апреле следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Казани. 21 апреля при очистке территории одного из ТЦ от строительного мусора на 36-летнего рабочего подрядной организации упала металлическая конструкция. Мужчина скончался на месте.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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