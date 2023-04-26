В Зеленодольске погиб рабочий — возбуждено уголовное дело
В Зеленодольске 25 апреля погиб 39-летний рабочий. По факту случившегося в Татарстане возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Рабочий был сотрудником субподрядной организации и ремонтировал лифт в магазине. На него опустилась платформа лифта. Травмы оказались смертельными.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В апреле следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Казани. 21 апреля при очистке территории одного из ТЦ от строительного мусора на 36-летнего рабочего подрядной организации упала металлическая конструкция. Мужчина скончался на месте.
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