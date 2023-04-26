Турция вводит 130-процентные пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турция вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 1 мая, соответствующий документ опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, сообщает «РИА Новости».



Исключение сделано для Сингапура: часть его продукции будет облагаться пошлиной в размере 16,2%. Также исключением станет Босния, для которой предусмотрена нулевая ставка.

Турция — крупнейший покупатель пшеницы и ячменя с Украины, отмечает украинское издание «Экономическая правда». По итогам первого квартала 2023 года Турция импортировала пшеницы на 168,8 миллиона долларов, что составляет 17,7% от всего ее экспорта. Украинского ячменя в страну в первом квартале 2023-го ввезли на 52,7 миллиона долларов — это 42,1% от всего экспорта культуры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце прошлой недели Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, которая без пошлин поступает на общеевропейский рынок. О приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила и Словакия. Возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна также рассматривает Болгария.

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Маргарита Головатенко