Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 137-летием со дня рождения Габдуллы Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 137-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он пожелал счастья, доброго здоровья, мира и благополучия.

Рустам Минниханов обратил внимание, что «гений Тукая — в рожденных им образах». В его бессмертных творениях филигранно отражены «душевная лирика, острые социальные темы, сатира и юмор».

— Именно поэтому День родного языка мы празднуем в день рождения непревзойденного классика татарской литературы. Творчество Тукая — воплощение родного слова, яркий пример гармоничного сочетания национальной самобытности и братского единения с другими народами нашего Отечества, почитания традиций и стремления к новым достижениям в духе времени, — говорится в поздравлении Рустама Минниханова.

Раис Татарстана обратил внимание, что произведения Габдуллы Тукая созвучны цели проведения Года национальных культур и традиций, объявленного в республике в 2023-м. Это укрепление духовных ценностей, возрождение исконных традиций и приумножение культурного наследия народов России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Пусть праздничные мероприятия придадут импульс для новых творческих свершений, пробудят интерес к своим корням и просто подарят радость от прикосновения к прекрасному, — пожелал Рустам Минниханов.

Напомним, раис Татарстана поручил провести День родного языка и 137-летие со дня рождения Габдуллы Тукая «на высоком организационном и содержательном уровне».



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Татьяна Демина