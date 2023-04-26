Глава МИД Украины потребовал от НАТО объявить сроки вступления Киева в альянс до конца этого года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО до конца этого года объявить сроки вступления Киева в альянс. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Policy.

— Что нам нужно, так это ясное письменное заявление союзников [НАТО], в котором излагается путь к присоединению [Украины к альянсу], — заявил Кулеба.

По его словам, НАТО следовало бы представить сроки вступления Украины в альянс в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле либо позднее в течение 2023 года.

Однако министр добавил, что Украине не нужен план действий с определенными показателями соответствия требованиям альянса.

— Финляндия и Швеция продемонстрировали, что такие программы не нужны, и Украина более чем готова присоединиться к НАТО, — отметил он.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс остается одной из целей специальной военной операции. В противном случае это будет представлять существенную опасность для России.

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Илина Хакимова