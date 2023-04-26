В Татарстане на 33% вырос интерес к покупке бизнеса

В I квартале 2023 года в Татарстане вырос интерес к покупке бизнеса на треть. Согласно исследованию «Авито», в России ПВЗ и предприятия общественного питания остаются самыми востребованными категориями бизнеса у потенциальных покупателей, а стоматологии и медицинские центры активно набирают популярность.

В I квартале текущего года предприниматели в целом по России интересовались покупкой готового бизнеса на 32% чаще, чем год назад, и на 22% — чем в конце прошлого года.

В Татарстане спрос увеличился на 33% за год и на 23%, по сравнению с предыдущим кварталом.

Интересно, что больше всего в республике спрос вырос на интернет-магазины и IT-компании (+371% год к году), а также стоматологические кабинеты и медицинские клиники (+306% за этот же период). Замыкает тройку лидеров автобизнес: спрос на него вырос на 158%. Покупкой бизнеса в сфере красоты в Татарстане интересовались на 80% чаще, чем в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что в некоторых регионах динамика спроса к покупке бизнеса существенно заметнее: в Удмуртии — почти в 2,5 раза, в Московской области — в 1,5 раза, в Воронежской области и Краснодарском крае — на 50%.



К слову, компании из Китая, Ирана и Турции также рассматривают возможность покупки бизнеса в России и готовы развивать здесь локальное производство. Такое мнение выразил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко.



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Илина Хакимова