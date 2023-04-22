Китайские и турецкие компании массово интересуются покупкой бизнеса в России

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность покупки бизнеса в России и готовы развивать здесь локальное производство. Такое мнение выразил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко.

— В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов, — передает его слова «РИА Новости».

По мнению собеседника, компании из Китая присматриваются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов.

— Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство, — добавил Сергиенко.

Фото: nabchelny.ru

На этой неделе сообщалось, что производитель пластиковых изделий из Китая хочет запустить завод в Набережных Челнах. Делегация из КНР уже провела встречу с руководителем исполкома города Фаридом Салаховым.

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Айрат Назипов