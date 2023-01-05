Володин заявил о зеркальном ответе в случае изъятия активов России

Председатель Госдумы прокомментировал вопрос об изъятии активов у нашей страны. По его словам, если это случится, Россия ответит зеркально:

«Если решение об изъятии активов РФ состоится, мы получим право на аналогичные действия в отношении государств, принявших подобные меры», — заявил он.

Ранее спикер Госдумы заявлял о том, что 2023 год многое определит в развитии страны и мира на десятилетия вперед.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Наступивший год на основе единения наших граждан должен стать годом развития, годом общей победы. Нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своем участке, чтобы это стало возможным как можно быстрее», — сообщил Володин в своем telegram-канале.

Мария Иванова