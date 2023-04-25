Зинэтула Билялетдинов: «Ребята сыграли достойно и заслужили победу»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА. Он остался доволен игрой команды.

— Хорошая была игра, боевая. Настрой у команды был очень хороший, на результат, о чем мы и говорили. Ребята сыграли достойно и заслужили победу, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Также тренер прокомментировал свое решение не менять состав команды на протяжении финальной серии.

— Хоккеисты, которые играли сегодня, играют так, как нам надо. Нас это устраивает. Если понадобится, мы кого-то поменяем, но на сегодняшний день оставляем состав таким образом, — добавил он.

Фото: ak-bars.ru

В пятом матче финала Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» оказался сильнее ЦСКА. Подопечные Билялетдинова обыграли соперника со счетом 2:1. Шайбы забросили Александр Радулов и Станислав Галиев.

Теперь счет в серии 2-3 в пользу армейцев. Следующий матч команды проведут в Москве. Игра состоится 27 апреля в 19:30.

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Айрат Назипов