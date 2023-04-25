Парковку в переулке Дорожный в Казани частично закроют
В Казани частично закроют парковку в переулке Дорожный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 26 апреля по 14 мая будет недоступна стоянка вблизи здания №3. Это связано со строительством водопровода.
Накануне в Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.
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