После гибели машиниста автокрана в Тукаевском районе Татарстана возбудили уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Татарстану

Следователи возбудили уголовное по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда) по факту гибели 61-летнего машиниста автокрана. Трагедия произошла на территории одного из предприятий Тукаевского района еще 22 марта.

— По версии следствия, мужчина, работавший в ООО «Челныводоканал» снимал автокран с опор, когда автомобиль начал движение и наехал на него. В результате полученных телесных повреждений машинист скончался на месте, — рассказали в СК.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, по факту трагедии проводилась проверка соблюдения требований охраны труда. На место происшествия выезжал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов.

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Айрат Назипов