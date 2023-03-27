В четырех районах Татарстана проведут капремонт инженерных сетей за 155 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах республики. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории. Завершить их необходимо до 30 ноября текущего года.

В списке мест, где ожидается капремонт, следующие объекты:

Сети водоснабжения в селе Большие Кокузы Апастовского района — 16,8 млн рублей;

Родник «Гремячка» в селе Печищи Верхнеуслонского района — 5 млн рублей;

Напорный канализационный коллектор по улице Новостроительной в Зеленодольске — 97,2 млн рублей;

Канализационный коллектор и КНС по улице Школьной в пгт Васильево Зеленодольского района — 34,5 млн рублей;

Система водоотведения в Мамадыше — 2,4 млн рублей.

Стоит отметить, что после обновления самих сетей подрядчику также предстоит выполнить работы по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству окружающей территории.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в 2022 году на территории Казани произошло 156 аварий на сетях канализации. Это на 20 случаев больше, чем в предыдущем году.

Как рассказал директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, протяженность ветхих сетей канализации увеличилась. На сегодняшний день она достигает 773 км, что на 29 км больше, чем в 2021 году.

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Максим Кокунин