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В этом году сети водоснабжения обновят в 10 муниципалитетах Татарстана

05:35, 07.04.2023
В этом году сети водоснабжения обновят в 10 муниципалитетах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории десяти муниципалитетов Татарстана проведут работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Источником их финансирования выступает республиканский бюджет, из которого планируется выделить 156 млн рублей. Заказчиком работ является ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Согласно проектной документации, всего работы планируется провести на объектах 12 населенных пунктов. Так, до 30 ноября обновить сети планируют:

  • Актанышский район — строительство сетей водоснабжения в 57-м микрорайоне села Актаныш.
  • Верхнеуслонский район — строительство сетей водоснабжения в селе Верхний Услон («Сады-3»).
  • Елабужский район — реконструкция сетей водоснабжения по улице Набережной в селе Альметьево.
  • Заинский район — реконструкция сетей водоснабжения по улицам: Мишина, Ахметзянова в микрорайоне Воздвиженка, а также по улицам: Механизаторов, Спортивной, Братской, Ударной, Кухарева в микрорайоне Заинск.
  • Кукморский район — строительство сетей водоснабжения для 106 микрорайона Большекукморского сельского поселения.
  • Лаишевский район — строительство сетей водоснабжения в Лаишево и селе Сокуры.
  • Лениногорский район — строительство сетей водоснабжения в поселке Новочершилинский.
  • Менделеевский район — строительство сетей водонабжения в деревне Ильнеть.
  • Муслюмовский район — реконструкция сетей водоснабжения в селе Верхний Табын.
  • Казань — строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце марта сообщалось, что власти Татарстана выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах республики. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории.

В списке мест, где будут производиться работы находятся: Апастовский, Верхнеуслонский, Зеленодольский и Мамадышский районы.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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