В этом году сети водоснабжения обновят в 10 муниципалитетах Татарстана
Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории десяти муниципалитетов Татарстана проведут работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Источником их финансирования выступает республиканский бюджет, из которого планируется выделить 156 млн рублей. Заказчиком работ является ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».
Согласно проектной документации, всего работы планируется провести на объектах 12 населенных пунктов. Так, до 30 ноября обновить сети планируют:
- Актанышский район — строительство сетей водоснабжения в 57-м микрорайоне села Актаныш.
- Верхнеуслонский район — строительство сетей водоснабжения в селе Верхний Услон («Сады-3»).
- Елабужский район — реконструкция сетей водоснабжения по улице Набережной в селе Альметьево.
- Заинский район — реконструкция сетей водоснабжения по улицам: Мишина, Ахметзянова в микрорайоне Воздвиженка, а также по улицам: Механизаторов, Спортивной, Братской, Ударной, Кухарева в микрорайоне Заинск.
- Кукморский район — строительство сетей водоснабжения для 106 микрорайона Большекукморского сельского поселения.
- Лаишевский район — строительство сетей водоснабжения в Лаишево и селе Сокуры.
- Лениногорский район — строительство сетей водоснабжения в поселке Новочершилинский.
- Менделеевский район — строительство сетей водонабжения в деревне Ильнеть.
- Муслюмовский район — реконструкция сетей водоснабжения в селе Верхний Табын.
- Казань — строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское.
Напомним, в конце марта сообщалось, что власти Татарстана выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах республики. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории.
В списке мест, где будут производиться работы находятся: Апастовский, Верхнеуслонский, Зеленодольский и Мамадышский районы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым