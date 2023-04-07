В этом году сети водоснабжения обновят в 10 муниципалитетах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории десяти муниципалитетов Татарстана проведут работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Источником их финансирования выступает республиканский бюджет, из которого планируется выделить 156 млн рублей. Заказчиком работ является ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Согласно проектной документации, всего работы планируется провести на объектах 12 населенных пунктов. Так, до 30 ноября обновить сети планируют:

Актанышский район — строительство сетей водоснабжения в 57-м микрорайоне села Актаныш.

— строительство сетей водоснабжения в 57-м микрорайоне села Актаныш. Верхнеуслонский район — строительство сетей водоснабжения в селе Верхний Услон («Сады-3»).

— строительство сетей водоснабжения в селе Верхний Услон («Сады-3»). Елабужский район — реконструкция сетей водоснабжения по улице Набережной в селе Альметьево.

— реконструкция сетей водоснабжения по улице Набережной в селе Альметьево. Заинский район — реконструкция сетей водоснабжения по улицам: Мишина, Ахметзянова в микрорайоне Воздвиженка, а также по улицам: Механизаторов, Спортивной, Братской, Ударной, Кухарева в микрорайоне Заинск.

— реконструкция сетей водоснабжения по улицам: Мишина, Ахметзянова в микрорайоне Воздвиженка, а также по улицам: Механизаторов, Спортивной, Братской, Ударной, Кухарева в микрорайоне Заинск. Кукморский район — строительство сетей водоснабжения для 106 микрорайона Большекукморского сельского поселения.

— строительство сетей водоснабжения для 106 микрорайона Большекукморского сельского поселения. Лаишевский район — строительство сетей водоснабжения в Лаишево и селе Сокуры.

— строительство сетей водоснабжения в Лаишево и селе Сокуры. Лениногорский район — строительство сетей водоснабжения в поселке Новочершилинский.

— строительство сетей водоснабжения в поселке Новочершилинский. Менделеевский район — строительство сетей водонабжения в деревне Ильнеть.

— строительство сетей водонабжения в деревне Ильнеть. Муслюмовский район — реконструкция сетей водоснабжения в селе Верхний Табын.

— реконструкция сетей водоснабжения в селе Верхний Табын. Казань — строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце марта сообщалось, что власти Татарстана выделят более 155 млн рублей на проведение капитального ремонта инженерных сетей в четырех районах республики. В число работ войдут демонтаж устаревших конструкций, установка и проведение новых систем, а также благоустройство территории.

В списке мест, где будут производиться работы находятся: Апастовский, Верхнеуслонский, Зеленодольский и Мамадышский районы.



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Максим Кокунин