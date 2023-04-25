В 2023 году на дорожные работы в Казани предусмотрено 24 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году на дорожные работы в Казани предусмотрено 24 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Из 24 млрд рублей 2,8 млрд рублей направят на дорожные работы по республиканской программе «Наш двор». Они уже стартовали. На сегодняшний день план выполнен примерно на 6%. В некоторых дворах рабочие уже приступили к установке малых архитектурных форм.

Еще 395 млн рублей в Казани предусмотрели на нанесение дорожной разметки. На улучшение освещения улиц города, в том числе поселковых, особенно там, где часто происходят ДТП, выделят 140 млн рублей. Еще 48 млн рублей направят на ремонт дорог к СНТ.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игорь Куляжев добавил, что в этом году в Казани продолжится строительство Вознесенского тракта, расширение Горьковского шоссе и реконструкция моста по ул. Нурсултана Назарбаева.



Напомним, в Казани за 10 лет построено и отремонтировано 16,9 млн квадратных метров дорог. Общая их площадь увеличилась до 22,24 млн «квадратов», а показатель их нормативного состояния составил 84%,

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Татьяна Демина