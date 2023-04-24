Профессор КФУ объяснил природу сияния, сближения Луны и Венеры в Татарстане на выходных

Профессор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ Юрий Нефедьев объяснил природу двух необычных явлений, которые татарстанцы могли наблюдать в минувшие выходные. Речь идет о сиянии, подобном северному, а еще о сближении Луны и Венеры.



По его словам, «близкое» расположение Венеры и Луны было оптическим совпадением, поскольку они оказались достаточно близко на одном луче зрения:

— На самом деле они, конечно, находились на больших расстояниях друг от друга, учитывая то, что планета Венера двигается по относительно правильной круговой орбите вокруг Солнца, а Луна — по эллиптической орбите вокруг Земли. Так совпало, что Луна, двигаясь по орбите, «подошла» близко к лучу зрения земного наблюдателя, к тому месту по координатам, где находилась Венера.

Юрий Нефедьев отметил, что Луна находится ниже по высоте над горизонтом, поэтому явление считается редким.

Профессор рассказал, что сияние, подобное северному, можно было наблюдать 18 апреля из-за вспышки на Солнце — она была не очень сильной, но прогрессивной.

— Разумеется, на Земле должны были начаться магнитные и радиобури, ведь прилетело достаточно большое количество заряженных частиц. Это явление называется солнечным ветром. В штатном режиме эти заряженные частицы должны были двигаться вдоль линии магнитного поля Земли, войти в северный и южный полюсы нашей планеты, там вызвать северное и южное сияния, которые заключаются в том, что заряженные частицы влетают в атмосферу Земли, ионизируют воздух, и он светится. Сияние — это как раз-таки светящийся воздух, — объяснил директор обсерватории.

21 января Юрий Нефедьев рассказал о последствиях взрыва массивной звезды, находящейся рядом с Солнцем. Ученый объяснил, что в случае такого развития событий гамма-всплеск, двигаясь со скоростью света, достиг бы Земли, и все живое на ней погибло бы в течение двух минут.

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Маргарита Головатенко