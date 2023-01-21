Профессор КФУ рассказал о гибели всего живого на Земле при взрыве массивной звезды рядом с Солнцем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если бы массивная звезда взорвалась рядом с Солнцем, то гамма-всплеск от этого, двигаясь со скоростью света, достиг бы Земли, и все живое на ней погибло бы в течение двух минут. Об этом рассказал директор астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ Юрий Нефедьев.

— Пока астрономы не наблюдают большого количества таких звезд в окрестностях Солнца, которые в своей эволюции подошли к такому пределу, что могут взорваться, превратившись в сверхновую, — заверил ученый.

Он напомнил, что за историю существования Вселенной произошло огромное количество вспышек сверхновых. По его словам, они являются причиной зарождения углеродных форм жизни, пишет медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2022 году группа ученых Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета создала новую модель физической либрации (колебаний) Луны. Достижение включили в список наиболее важных астрономических исследований по решению Бюро научного совета по астрономии Российской академии наук.



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Антон Гаврилов