Диетологи рассказали о способах похудеть

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для быстрого и действенного похудения существует четыре способа. О них сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на диетологов.

Так, худеющему необходимо отказаться от перекусов и закусок с большим содержанием сахара и жиров. Стоит обратить внимание на фрукты, овощи и орехи. Они снижают желание съесть сладкое и насыщают организм полезными веществами.

Кроме того, не следует злоупотреблять спиртным, отмечают эксперты. Алкоголь содержит большое количество калорий и вызывает желание есть.

Также нужно следить за режимом сна. Его недостаток вызывает риск гормонального дисбаланса, который повышает аппетит.

По словам диетологов, также нельзя забывать о физических активностях. Можно заниматься спортом или больше ходить пешком.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина предупреждала, что голодание опасно для здоровья. В тоже время привычка доедать все, что осталось в тарелке, она назвала неправильной.



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Елизавета Пуншева