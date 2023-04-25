Диетологи рассказали о способах похудеть
Для быстрого и действенного похудения существует четыре способа. О них сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на диетологов.
Так, худеющему необходимо отказаться от перекусов и закусок с большим содержанием сахара и жиров. Стоит обратить внимание на фрукты, овощи и орехи. Они снижают желание съесть сладкое и насыщают организм полезными веществами.
Кроме того, не следует злоупотреблять спиртным, отмечают эксперты. Алкоголь содержит большое количество калорий и вызывает желание есть.
Также нужно следить за режимом сна. Его недостаток вызывает риск гормонального дисбаланса, который повышает аппетит.
По словам диетологов, также нельзя забывать о физических активностях. Можно заниматься спортом или больше ходить пешком.
Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина предупреждала, что голодание опасно для здоровья. В тоже время привычка доедать все, что осталось в тарелке, она назвала неправильной.
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