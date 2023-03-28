Прокурор запросил по 4 года майнерам из казанской подземки

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани финишировали прения по делу о подпольной криптоферме на подстанции МУП «Метроэлектротранс». Мнения сторон по обвинению в злоупотреблении полномочиями разошлись полярно, сообщили «Реальному времени» представители защиты.



Гособвинитель считает, что в суде была доказана вина руководителей МУП в злоупотреблении полномочиями, и предлагает для бывшего главного инженера Алексея Смирнова и главы службы энергохозяйства наземного транспорта Антона Шкаберина наказание — по 4 года колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора на 3 года.

По версии следствия, в марте 2021-го обвиняемые приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключили к ее мощностям. Но проработала ферма до 25 мая того же года, в этот день ее накрыли сотрудники ФСБ.

Фото: realnoevremya.ru

Ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг силовики оценили в 567 тысяч рублей. Однако обвиняемые и защита считают доказанной куда меньшую сумму — 28 тысяч рублей, рассчитанную главным энергетиком МУП. С данной цифрой согласился и официальный представитель потерпевшего предприятия, указав, что эта сумма подсудимыми уже погашена.

В прениях адвокаты обвиняемых просили об оправдании, указывая, что 28 тысяч рублей не образуют существенного ущерба для «Метроэлектротранса», а значит, в действиях сотрудников нет состава злоупотребления полномочиями. Они отмечали, что при проведении расчетов в СК опирались на заведомо завышенные коэффициенты потребления, которые берутся за основу при выставлении счетов потребителям, самовольно, без договоров подключившимся к сетям. Однако в уголовном деле ни пени, ни штрафы в сумму ущерба включаться не могут.

Ожидается, что на следующем заседании подсудимые выступят с последним словом.

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Ирина Плотникова