В Минздраве России назвали самые главные по смертности заболевания
Самые главные по смертности заболевания — болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет и проблемы с органами дыхания. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
Она рассказала, что лучшая профилактика этих заболеваний — здоровый образ жизни. Необходимо вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, так как многие болезни начинаются без очевидных симптомов.
— Эту ответственность необходимо прививать каждому из нас, — цитирует Оксану Драпкину Daily Moscow.
В Татарстане, напомним, за 2022 год онкозаболевания выявили у 17 049 человек, что стало рекордом. Всего по состоянию на начало февраля текущего года в республике насчитывалось почти 115,1 тысячи пациентов со злокачественными образованиями.
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