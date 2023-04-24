В Минздраве России назвали самые главные по смертности заболевания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые главные по смертности заболевания — болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет и проблемы с органами дыхания. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Она рассказала, что лучшая профилактика этих заболеваний — здоровый образ жизни. Необходимо вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, так как многие болезни начинаются без очевидных симптомов.

— Эту ответственность необходимо прививать каждому из нас, — цитирует Оксану Драпкину Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, напомним, за 2022 год онкозаболевания выявили у 17 049 человек, что стало рекордом. Всего по состоянию на начало февраля текущего года в республике насчитывалось почти 115,1 тысячи пациентов со злокачественными образованиями.

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Елизавета Пуншева