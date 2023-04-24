В Казани проживает 4,1 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Казани проживает 4 158 ветеранов Великой Отечественной войны — ее участников, инвалидов, тружеников тыла и вдов. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

В частности, 62 ветерана Великой Отечественной войны награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 48 — бывшие узники концлагерей. Из 4 тысяч ветеранов — 2 691 труженик тыла.



Поздравления ветеранов начались с сегодняшнего дня. Им вручают продуктовые наборы и открытки от раиса Татарстана и мэра Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казань и вся Россия готовятся отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столица Татарстана выделила на организацию и проведение Дня Победы в этом году почти 42 миллиона рублей.



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Татьяна Демина