На замену 12 км тепловых сетей в Казани готовы потратить 234 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Нагоркина

В Казани в 2023 году запланирована замена 12 км тепловых сетей на 41 участке, замена и капитальный ремонт 6 котлов, реконструкция и капитальный ремонт 14 зданий котельных и 8 дымовых труб на общую сумму 234 млн рублей.

Например, накануне в 56-м квартале Московского района под землю начали «прятать» тепловод, проходящий по поверхности земли в старых бетонных коробах. Однако после демонтажа бетонной «коробки» выяснилось, что ржавые стальные трубы лежат голые, за 60 лет изоляционные слои попросту истлели.

Многие жильцы негодуют и считают, что зимой за их счет просто обогреваются улицы. Но по словам гендиректора УК ЖКХ «Дербышки» Нияза Гиниятова, однозначно утверждать, что за потери тепла на «отопление атмосферы» такими сетями платит конечный потребитель, не стоит. Сейчас в Казани практически все жилые дома оборудованы приборами учета тепла на вводе, и начисления делаются на основании показателей этих приборов:

— Потери тепла по пути в дом эти приборы не учитывают. Они ложатся на убытки АО «Казэнерго» — по крайней мере в наших домах, — отметил Гиниятов.

Фото: chelny-biz.ru

В 2017 году эксперты «Реального времени» посчитали, что средний уровень потерь, включаемый в тариф для населения Казани, составлял 21%, а по некоторым тепловодам — 30%.

То есть конечный потребитель оплачивал объем тепла, превышающий фактическое потребление на 20—30%.

При этом уровень фактических потерь из-за сложности определения его реальной величины принимался регулятором на основании результатов утвержденных экспертными организациями нормативов.

В АО «Казэнерго», обслуживающему в столице Татарстана 348 км тепловых сетей, нашему изданию рассказали, что за 2018—2022 годы были заменены 77 км тепловых сетей и реконструирована 31 котельная, стоимость работ составила почти 1 млрд рублей (966,9 млн рублей).

А на этот год запланирована замена 12 км тепловых сетей на 41 участке и другие работы в общей сложности на 234 млн рублей.

«Реальное время» выяснило, каково на сегодня состояние системы теплоснабжения города, масштабы потерь ресурса на старых тепловодах и перспективы их обновления. Подробности читайте в нашем материале.

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Илина Хакимова