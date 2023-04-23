Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов скончался сегодня в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

— Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов — депутат Государственной думы («Единая Россия»), бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, — отметил Васильев.

Он от лица всех депутатов фракции выразил соболезнования всем родным и близким Узденова.

— Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь — таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать, — подчеркнул лидер фракции.

Джашарбек Узденов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. Он был избран по избирательному округу №16 (Карачаево-Черкесский — Республика Карачаево-Черкесская).

Сегодня также стало известно о кончине депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова. Он умер на 78-м году жизни.

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Елизавета Пуншева