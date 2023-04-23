Сеймур Херш: Запад в курсе перепродажи Киевом поставляемого оружия на черном рынке

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал в эфире RT, что Запад знает о перепродаже Киевом поставляемого оружия на черном рынке. Однако западные СМИ об этом умалчивают.

— Еще на раннем этапе [конфликта, — прим. ред.] Польшу, Румынию и другие граничащие страны наводнило оружие, поставляемое нами Украине для ведения боевых действий. <...> Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок, — сказал журналист.



По словам Херша, в феврале прошлого года «возникли огромные опасения» насчет перепродажи переносных ракетных комплексов, что вызвало серьезные опасения.

— Где-то полгода назад (может, раньше) CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать, — рассказал он.

Также американский журналист заявил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал украинского президента Владимира Зеленского за то, что их чиновники и генералы разъезжают по Киеву на новых Mercedes.

По его словам, президенту Украины американцы даже передали список из 35 замешанных в коррупции человек. Десять из них после этого уволили.



Ранее Херш заявлял, что подрыв на «Северных потоках» запланировали еще в конце 2021 года, чтобы угрожать России. В феврале Херш сообщил, что водолазы ВМС США установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку летом прошлого года, а активировали ее норвежцы спустя три месяца.



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Илина Хакимова