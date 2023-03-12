Россия и Судан хотят перейти на расчеты в национальных валютах

Судан и Россия заявили, что обсуждают возможность взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

— Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат его, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат, — сказал Сирраджа.

По его словам, Москва сама предложила применять систему платежей, в которой стало бы возможным использовать национальные валюты, сообщил он «РИА Новости».

Посол также заявил, что Судан заинтересован в увеличении торгового оборота с РФ — страна может поставлять на российский рынок хлопок, пищевые добавки и фрукты, причем последние возможно экспортировать в разные сезоны. Кроме того, добавил Сирраджа, Судан заинтересован в закупках российского зерна и масла и мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки.

Помимо всего прочего, посол выразил надежду на то, что Хартум сможет вернуть прямое авиасообщение с Россией.

Он напомнил, что во времена СССР оно было открыто и использовалось авиакомпаниями в качестве хаба, для того чтобы посещать другие страны.

Также посол заявил, что Судан подтверждает участие в саммите «Россия — Африка» в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня.

Ключевым моментом в продвижении нашей страны в Африке и активном наращивании деловых отношений послужил саммит «Россия — Африка» в 2019 году. Тогда к нам приехали главы и представители 54 государств континента. Таким образом, второй по величине и численности населения материк после Евразии показал, что надеется на активную роль нашего государства в своем развитии.



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Илина Хакимова