Татарстанца будут судить за покушение на убийство

В Татарстане под суд пойдет 60-летний мужчина, подозревающийся в покушении на убийство. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире в Заинске между подозреваемым и его сожительницей возник конфликт, в ходе которого мужчина решил убить ее. Он нанес женщине кухонным ножом не менее двух ударов в область расположения жизненно важных органов, однако сын потерпевшей остановил его, женщину забрали медики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Татарстане вынесли приговор 49-летнему жителю Набережных Челнов. Суд признал его виновным в убийстве 50-летней бывшей супруги. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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Илина Хакимова