Челнинца признали виновным в убийстве своей бывшей супруги

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане вынесли приговор 49-летнему жителю Набережных Челнов. Суд признал его виновным в убийстве 50-летней бывшей супруги.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, преступление произошло 19 августа 2022 года на территории одного из СНТ Тукаевского района Татарстана. Злоумышленник поругался с бывшей супругой. Сначала он ее избил, а затем задушил.

— После этого он зарыл тело на огороде. В дальнейшем обеспокоенные исчезновением женщины родственники обратились в правоохранительные органы. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 26 августа было обнаружено тело потерпевшей, а злоумышленник задержан, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Татарстане 60-летнюю жительницу Казани обвиняют в убийстве своей сестры. Следствие считает, что 2 февраля, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры женщина нанесла своей сестре множественные удары ножом в различные части тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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Айрат Назипов