В Татарстане выявили 61 участок, пригодный для жилищного строительства

В Татарстане за первые три месяца этого года дополнительно выявили 61 участок, пригодный для жилищного строительства, что почти в два раза больше, чем было в 2022 году (72). Таким образом, в настоящее время сервис «Земля для стройки» содержит сведения о 133 свободных земельных участках, сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Общая площадь свободных участков равна 132,8 гектара.

Общее количество уже вовлеченных участков составило 49, они расположены на площади 244,6 гектара. Из них 42 предназначены под индивидуальное жилищное строительство и 7 участков — для строительства многоквартирных домов, причем 40 из них расположены в Пестречинском районе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Несмотря на то, что в Татарстане большинство земельных участков освоено, в республике продолжается работа по выявлению свободных для жилищного строительства, — отметил руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров.

Напомним, онлайн-сервис «Земля для строительства» стал доступен жителям Татарстана в феврале 2021 года. Как пояснял заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Артем Костин, нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли.

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Илина Хакимова