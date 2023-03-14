На Кубе банки начали принимать карты платежной системы «Мир»

На Кубе несколько банков Гаваны начали принимать карты российской платежной системы «Мир» — так, в банкоматах теперь можно снять наличные денежные средства с карт российских банков. Об этом сообщает ТАСС. Кубинские власти тем временем пока никак не прокомментировали ситуацию.

Средства доступны в кубинских песо, приблизительный курс обмена — 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.

Однако расплатиться картой «Мир» в ресторанах или магазинах все еще по-прежнему не получится. Сообщается, что в скором времени такая возможность все же появится, сроки зависят от настройки необходимого оборудования.

Сейчас российские туристы также могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

А в сентябре прошлого года Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.



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Илина Хакимова