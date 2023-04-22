Наибольшее число кредитов на одного заемщика приходится на россиян от 25 до 30 лет

В начале апреля среднее количество розничных кредитов на одного российского заемщика составило 2,3 кредита, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Наибольшее число кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет — 2,6 кредита, наименьшее значение данного показателя отмечено у граждан старше 65 лет — 1,8 кредита.

— Динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика по-прежнему незначительна, что свидетельствует о том, что внешняя ситуация и общая неопределенность не оказали существенного влияния на рынок розничного кредитования, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За март 2023 года только в Татарстане выдали 35 782 потребительских кредита. Это на 23,5% больше, чем в предыдущем месяце. По количеству оформленных в марте потребкредитов Татарстан замкнул топ-5 в рейтинге 30 российских регионов-лидеров.



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Маргарита Головатенко