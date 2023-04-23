В Татарстане в конце зимы сократился объем ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Объем платных ритуальных услуг, оказанных татарстанцам в феврале 2023 года, составил 200,7 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяца прошлого года он снизился на 10,6, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В целом по итогам первых двух месяцев объем ритуальных услуг в Татарстане составил 418,4 миллиона рублей. Это на 7,4% меньше, чем за январь — февраль 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, объем ритуальных услуг, оказанных населению Татарстана с января по октябрь 2022 года, оценили в 2,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на 3,4%.



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Татьяна Демина