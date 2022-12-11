Объем ритуальных услуг в Татарстане достиг 2,4 млрд рублей
Объем ритуальных услуг, оказанных населению Татарстана с января по октябрь 2022 года, оценивается в 2,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 3,4%, следует из данных официальной статистики.
В октябре объем ритуальных услуг в республике составил 255,9 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2021-го он упал на 21,3%.
Напомним, по итогам первых трех кварталов 2022 года объем ритуальных услуг в Татарстане оценивался почти в 2,2 миллиарда рублей. В сентябре он составил 285,2 миллиона, что на 3,4% меньше, чем в начале осени прошлого года.
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