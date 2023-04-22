В Белгороде эвакуируют более трех тысяч жителей многоквартирных домов из-за взрывоопасного предмета

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета, который нашли саперы. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана, — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Он добавил, что людей вывезут в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием. А их дома будут охранять полицейские.

Фото: Настоящий Гладков/t.me (архив)

Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне.

Напомним, 20 апреля в Белгороде произошел взрыв из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС. В результате инциденты были повреждены квартиры жилого дома, а также четыре автомобиля. Двух человек доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что власти города проведут капитальный ремонт поврежденного в результате взрыва дома за счет средств областного бюджета. Строители приступят к работе уже во вторник.

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Айрат Назипов