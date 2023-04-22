В Белгороде восстановят поврежденный из-за взрыва дом за счет областного бюджета

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Власти Белгорода проведут капитальный ремонт поврежденного в результате взрыва дома за счет средств областного бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков:

— Принял решение — из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор — на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали, — написал он.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали два человека. Они находятся в больницах под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Также в городе восстанавливают дорожное полотно, а движение организовано по временной схеме. К понедельнику работы должны быть завершены, подчеркнул Гладков.

Напомним, взрыв произошел 20 апреля из-за нештатного схода авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС. В результате обследования территории разрушения выявлены в пяти квартирах, а также были повреждены четыре автомобиля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов