Минобороны России: над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса

В Минобороны России сообщили, что ЧП в Белгороде и повреждения домов связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет. Отмечается, что идет расследование инцидента.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва в региональном центре образовалась воронка радиусом 20 метров. Также сообщается о двух пострадавших.

— По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, — сообщил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Мэр города Валентин Демидов также подтвердил, что в результате взрыва повреждены несколько квартир. Гладков уточнил, что в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах, а также повреждены четыре автомобиля.

На месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется.

— После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение — важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города, — подчеркнул Гладков.

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Илина Хакимова