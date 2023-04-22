На казанца возбудили уголовное дело после ограбления 11-летнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия) в отношении 35-летнего казанца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

— По версии следствия, в утреннее время 19 апреля 2023 года 35 -летний молодой человек, находясь у одного из домов по ул. Кайбицкой г. Казани, подкараулил 11-летнего мальчика и с высказыванием угроз его жизни и здоровью открыто похитил сотовый телефон малолетнего, причинив ему материальный ущерб на сумму 10 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что в Татарстане будут судить воспитательницу детского сада после избиения ребенка. По данным следствия, женщина нанесла девочке не менее 8 ударов рукой по спине и лицу. Свою вину она полностью признала.

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Айрат Назипов