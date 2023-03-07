В Нижнекамске водитель скончался, столкнувшись с автобусом на встречке

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Нижнекамске 7 марта произошло ДТП, в результате которого скончался водитель 1994 года рождения, сообщили в ГИБДД по Татарстану.



По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не учел дорожные и погодные условия, а еще не выбрал безопасную скорость. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Yutong. В автобусе пассажиров не было.

В Госавтоинспекции призывали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В феврале в Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два ребенка. Согласно версии следствия, водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением. После этого машина врезалась в дорожное ограждение, вылетев затем на встречную полосу и столкнувшись с грузовиком МАЗ.

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Маргарита Головатенко