В Татарстане с начала двухмесячника убрали больше 129 тысяч кубов мусора

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Минэкологии Татарстана подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, за первые три недели на средники и субботники вышли 227 490 человек. Благодаря общим усилиям на полигоны вывезено более 129 тысяч кубов твердых бытовых отходов.

Основная часть обращений фиксируется в системе «Школьный экопатруль». С начала апреля в министерство поступило 1 266 уведомлений, в прошлом году было в два раза меньше — порядка 600 обращений. Школьники активно помогают выявлять скопления мусора после зимы.

Также популярной платформой для подачи заявок о нарушениях законодательства остается «Народный контроль». По состоянию на 22 апреля в этой системе на контроле у Минэкологии находится 168 нерешенных уведомлений по категории «Свалки».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За период двухмесячника надзорными органами по республике всего выявлено 2 098 нарушений. На первом месте среди нарушений — свалки. Выявлено 1 141 место несанкционированного размещения отходов, 750 из них (65,7%) уже ликвидированы. Составлено 545 административных материалов, наложено штрафов на общую сумму 314,5 тыс. рублей.

В рамках двухмесячника инспекторы ведомства начали обследовать придорожные полосы автомобильных дорог. А в начале мая сотрудники ведомства планируют осмотреть железные дороги при участии Росприроднадзора и представителей органов прокуратуры.

Двухмесячник стартовал в республике 1 апреля. За первые 15 дней надзорными органами был выявлен 1 371 случай нарушения, составлено 298 протоколов, наложено штрафов на сумму 130 тысяч рублей. Выявлены 693 несанкционированные свалки.



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Айрат Назипов