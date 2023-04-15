С начала апреля в Татарстане выявили почти 700 несанкционированных свалок
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства республики в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Об этом он заявил на традиционном республиканском совещании в Доме правительства РТ.
— Министерством экологии 13 апреля проведен облет Казани и восьми районов. Выявлено 66 нарушений. Много замечаний к полигонам ТКО, территории которых зачастую не огорожены — и весь мусор разлетается по округе, — сказал Рустам Минниханов.
Двухмесячник стартовал в республике с 1 апреля. За это время надзорными органами выявлен 1 371 случай нарушения, составлено 298 протоколов, наложено штрафов на сумму 130 тысяч рублей. Выявлены 693 несанкционированные свалки, половина из которых ликвидирована, отметил Минниханов.
Также раис поручил главам районов организовать работу по устранению выявленных нарушений, а также уделить особое внимание санитарному состоянию общественных пространств. Это парки, скверы и набережные.
Напомним, в прошлом году в Татарстане в первый месяц двухмесячника вывезли более 140 тысяч кубометров мусора. По его итогам назначили административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.
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