С начала апреля в Татарстане выявили почти 700 несанкционированных свалок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства республики в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Об этом он заявил на традиционном республиканском совещании в Доме правительства РТ.

— Министерством экологии 13 апреля проведен облет Казани и восьми районов. Выявлено 66 нарушений. Много замечаний к полигонам ТКО, территории которых зачастую не огорожены — и весь мусор разлетается по округе, — сказал Рустам Минниханов.

Двухмесячник стартовал в республике с 1 апреля. За это время надзорными органами выявлен 1 371 случай нарушения, составлено 298 протоколов, наложено штрафов на сумму 130 тысяч рублей. Выявлены 693 несанкционированные свалки, половина из которых ликвидирована, отметил Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также раис поручил главам районов организовать работу по устранению выявленных нарушений, а также уделить особое внимание санитарному состоянию общественных пространств. Это парки, скверы и набережные.

Напомним, в прошлом году в Татарстане в первый месяц двухмесячника вывезли более 140 тысяч кубометров мусора. По его итогам назначили административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов